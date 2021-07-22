Режиссера Олимпиады в Токио уволили накануне открытия Игр

Последняя заявила, что несмотря на скандал, она не намерена уходить в отставку, но сейчас, по ее словам, ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий.

Несколько дней назад из команды организаторов церемонии открытия Олимпиады ушел композитор Кэйго Оямада. Он извинился за то, что будучи школьником издевался над инвалидами.

До этого, в феврале в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори. Тогда скандал вызвали его слова о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте ушел креативный директор Игр Хироси Сасаки. Возмущение вызвала его идея, согласно которой, в одном из номеров во время церемонии открытия, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.