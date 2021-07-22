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Чемпионат Европы по футболу 2020

Режиссера Олимпиады в Токио уволили накануне открытия Игр

BFM.RU
1 час назад
Режиссер церемоний открытия и закрытия Олимпийских Игр Кэнтаро Кобаяси отстранен от работы накануне открытия Олимпиады в Токио. Решение принял Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады.
Режиссера Олимпиады в Токио уволили накануне открытия Игр
Фото: ReutersReuters
Кобаяси обвинили в антисемитских высказываниях 20-летней давности, например общественность вспомнила его предложение «поиграть в Холокост». Раньше Кобояси выступал в составе комедийного дуэта, отмечает РИА Новости. Сам режиссер уже принес извинения, как и глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото.
Последняя заявила, что несмотря на скандал, она не намерена уходить в отставку, но сейчас, по ее словам, ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий.
Несколько дней назад из команды организаторов церемонии открытия Олимпиады ушел композитор Кэйго Оямада. Он извинился за то, что будучи школьником издевался над инвалидами.
До этого, в феврале в отставку подал глава оргкомитета Ёсиро Мори. Тогда скандал вызвали его слова о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте ушел креативный директор Игр Хироси Сасаки. Возмущение вызвала его идея, согласно которой, в одном из номеров во время церемонии открытия, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.
Летние виды спорта,РИА Новости,
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