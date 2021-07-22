Баюл высказалась о мужской художественной гимнастике

«Никакого культурного шока. Это можно принимать или нет — вопрос второй. Старая заповедь «разделяй и властвуй» — принцип государственной власти, к которому часто прибегают правительства государств, состоящих из разнородных частей, и согласно которому лучший метод управления таким государством — разжигание и использование вражды между его частями. В более широком смысле — тактика (чаще скрытая) создания, усиления и использования противоречий, различий или разногласий между двумя или более сторонами для контроля над ними. Нередко используется более слабым меньшинством для управления большинством. Я, когда повзрослела, вообще поняла, что какое-то время можно что-то терпеть, а потом — всё. Игры надоедают. Понимаешь, что ты — это ты и всё. Самое главное — быть