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Олимпиада-2020

Японский дзюдоист Наохисо Такато завоевал золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг

Чемпионат.com
1 час назад

Японский дзюдоист Наохисо Такато выиграл золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя Китайского Тайбэя Ян Юн Вэя. Это первая золотая медаль Японии на Играх-2020.

Бронзу завоевали Елдос Сметов и Казахстана и Лука Мхеидзе из Франции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Летние виды спорта,Елдос Сметов,
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