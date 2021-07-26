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Олимпиада-2020

«Почувствовал боль»: Храмцов заявил, что мог выиграть золото на Играх со сломанной рукой

Вечерняя Москваиещё 15
1 час назад

Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио с симптомами перелома руки. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам после соревнования.

«Почувствовал боль»: Храмцов заявил, что мог выиграть золото на Играх со сломанной рукой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Финал турнира прошел в понедельник, 26 июля. Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Он добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

Храмцов отметил, что в мае перед чемпионатом Европы сломал руку. Спортсмен старался как можно скорее ее вылечить и был уверен, что все пройдет нормально.

— На спаррингах за 2-3 недели до Олимпийских игр снова ее повредил... В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда, — цитирует РИА Новости Храмцова.

До этого российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье. Также российская рапиристка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Летние виды спорта,София Позднякова,Максим Храмцов,Софья Великая,РИА Новости,
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