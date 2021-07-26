«Почувствовал боль»: Храмцов заявил, что мог выиграть золото на Играх со сломанной рукой

Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио с симптомами перелома руки. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам после соревнования.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 килограммов. Финал турнира прошел в понедельник, 26 июля. Храмцов победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Он добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо на Олимпиаде в Токио.

Храмцов отметил, что в мае перед чемпионатом Европы сломал руку. Спортсмен старался как можно скорее ее вылечить и был уверен, что все пройдет нормально.

— На спаррингах за 2-3 недели до Олимпийских игр снова ее повредил... В первом бою я ударил соперника, он тоже — кулак в кулак — и почувствовал эту боль. По симптомам все было так, как тогда, — цитирует РИА Новости Храмцова.

До этого российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье. Также российская рапиристка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио.