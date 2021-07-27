Чего ждать от россиян в четвёртый день Игр в Токио

Россиянки постараются повторить успех мужчин и завоевать первое за 29 лет золото в спортивной гимнастике. Пловчиха Юлия Ефимова выступит в заплыве на 100 м брассом, а Климент Колесников может рассчитывать на награду в 100-метровой дистанции на спине. Кроме того, во вторник впервые в истории пройдут турниры смешанных пар по пневматической винтовке и пистолету, где у отечественных спортсменов также будут высокие шансы на награды. Чего ждать от четвёртого дня Игр в Токио — в материале RT.

Фото: AFP © Loic VENANCE AFP © Loic VENANCE

В четвёртый день Олимпиады в Токио будет разыгран 21 комплект медалей, а российские спортсмены будут иметь хорошие шансы заработать в свою копилку новые награды и улучшить положение в общем зачёте. Так, громкий успех спортивных гимнастов в командном многоборье вполне может вдохновить соотечественниц на подвиг в женском турнире. Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова уже совершили маленькую сенсацию, выиграв квалификацию, однако в финале им предстоит доказывать своё превосходство с нуля. Разумеется, им придётся непросто, особенно учитывая то, что противостоять им будет безоговорочный фаворит соревнований, сборная США во главе с лидером последних лет, пятикратной олимпийской чемпионкой Симоной Байлз.

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Дополнительной мотивацией для россиянок может стать и то, что победа станет по-настоящему историческим событием для страны. Если мужчины завоевали первое золото впервые за 25 лет, то женщины не поднимались на высшую ступень пьедестала почёта ещё дольше — с 1992 года, причём тогда формально это сделала объединённая команда бывших стран СССР. Последние две Олимпиады отечественные гимнастки неизменно уступали именно американкам.

Российским пловцам пока никак не удаётся порадовать своих болельщиков в Токио: в предыдущие два соревновательных дня им не удалось завоевать ни одной медали. Однако во вторник у них будет шанс изменить эту неприятную тенденцию. Вся надежда на Климента Колесникова, который выступит в финальном заплыве на спине на 100 м. Ему будет непросто бороться с титулованными американцем Райаном Мёрфи и австралийцем Митчем Ларкином, однако подняться на пьедестал вполне по силам. Мальчиком для битья не будет и двукратный чемпион мира в этой дисциплине Евгений Рылов.

В 200-метровом заплыве вольным стилем за награды поборется восходящая звезда плавания Мартин Малютин, показавший лучшее время в квалификации. У женщин в финал 100-метровки брассом пробились сразу две россиянки. Одна из главных звёзд сборной Юлия Ефимова в последние годы не радует поклонников золотыми медалями, однако в Токио попытается завоевать первое золото, которого так не хватает в её коллекции. Интересно будет понаблюдать и за 16-летней дебютанткой Игр Евгенией Чикуновой, для которой этот заплыв станет первым серьёзным испытанием в карьере.

После исторического триумфа тхэквондиста Максима Храмцова, ставшего первым российским чемпионом Игр в этом виде спорта, повторить его успех сможет Владислав Ларин, выступающий в весовой категории свыше 80 кг и являющийся первым сеянным. Во вторник он начнёт свой путь с 1/8 финала. Противостоять ему будет один из самых эпатажных олимпийцев — Пита Тауфатофуа, прославившийся тем, что на церемониях открытия Игр он появляется полуобнажённым. Однако пока тонганец больше ничем похвастаться не может.

Во вторник впервые в истории Игр пройдут турниры смешанных команд по пневматической винтовке и пистолету. И вновь у России будут неплохие шансы на завоевание высших наград. И хотя Артём Черноусов не прошёл в финал в индивидуальном турнире, пару ему составит первая золотая медалистка Токио Виталина Бацарашкина. Также в этой дисциплине страну представят бронзовые призёры чемпионата мира Маргарита Черноусова и Антон Аристархов.

В стрельбе из винтовки Анастасия Галашина, принёсшая сборной дебютную медаль Олимпиады, выступит вместе с Владимиром Масленниковым, который попытается реабилитироваться за неудачное выступление в индивидуальном финале. На первое олимпийское золото в карьере будет рассчитывать и опытный Сергей Каменский вместе с Юлией Каримовой.

Командная шпага традиционно является самой непростой дисциплиной для россиянок, которым предстоит встретиться с сильнейшими итальянками. Однако отечественные фехтовальщицы лишь единожды оставались без медали в этом виде программы, поэтому и на этот раз они вполне могут рассчитывать на успех. Всё внимание будет обращено на Айзанат Муртазаеву, совершившую настоящую сенсацию в индивидуальном турнире, заняв четвёртое место.

В гребном слаломе навязать борьбу соперницам попытается Алсу Миназова. На счету 23-летней спортсменки не так много титулов, поэтому успехом для неё станет выход в финал. Стоит отметить, что, по сообщениям синоптиков, на Токио надвигается мощный тайфун, что может осложнить проведение соревнований на воде под открытым небом.

В женском маунтинбайке выступит Виктория Кирсанова, однако ей тоже будет непросто бороться с фаворитками дисциплины — швейцарками Джоландой Нефф и Синой Фрей, а также чемпионкой мира по горному велосипеду Полин Ферран-Прево.

Отечественные дзюдоисты пока не радуют болельщиков в Токио, и, к сожалению, ситуация вряд ли изменится в категориях до 63 кг у женщин и до 81 кг у мужчин. В 1/16 финала Дарье Давыдовой будет противостоять представительница Венесуэлы Анрикелис Барриос, а Алану Хубецову — Владимир Золоев из Киргизии.

В боксе свои первые бои проведут действующие чемпионы мира Муслим Гаджимагомедов (тяжёлый вес) и Андрей Замковой (полусредний вес). В 1/8 финала уроженец Дагестана встретится с алжирцем Абдельхафидом Беншаблой, являющимся победителем лишь Всеафриканских игр. А его соотечественнику будет противостоять 20-летний Стивен Зимба из Замбии, также не отмечавшийся серьёзными достижениями.

В игровых видах спорта пора медалей пока не наступила, однако это не делает их менее захватывающими. Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев не должны столкнуться с серьёзным сопротивлением во втором круге, где им будут противостоять австралиец Джеймс Дакворд, не выигравший в карьере ни одного турнира ATP, и четвертьфиналист Australian Open-2013 Жереми Шарди. А у Анастасии Павлюченковой не должно возникнуть проблем в матче с 46-й ракеткой мира Сарой Соррибес-Тормо.

В баскетболе 3x3 россиянам предстоит встретиться с сербами, на данный момент не знающими поражения на групповом этапе. На счету нашей команды три неудачи и две победы, поэтому для выхода в плей-офф необходим исключительно положительный исход матча. Женщины же уже решили эту задачу, однако имеют возможность побороться за прямую путёвку в полуфинал. Для этого им нужно обыграть итальянок.