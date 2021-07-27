Саблистка Позднякова собирается взять перерыв в карьере

Россиянка София Позднякова после завоевания золотой медали в турнире саблистов на Олимпийских играх в Токио, заявила о намерении сделать перерыв в карьере.
«Сейчас я думаю о годичном Reutersое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль», — приводит слова Поздняковой «Спорт-Экспресс».
В финале индивидуального олимпийского турнира саблисток Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.
Ранее сообщалось, что Великая после поражения в финале Игр в Токио заявила о намерении ехать на пятую Олимпиаду.