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Олимпиада-2020

Саблистка Позднякова заявила, что собирается взять перерыв в карьере

RT на русском
1 час назад

Россиянка София Позднякова после завоевания золотой медали в турнире саблистов на Олимпийских играх в Токио, заявила о намерении сделать перерыв в карьере.

Саблистка Позднякова собирается взять перерыв в карьере
Фото: ReutersReuters

«Сейчас я думаю о годичном Reutersое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль», — приводит слова Поздняковой «Спорт-Экспресс».

В финале индивидуального олимпийского турнира саблисток Позднякова победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11.

Ранее сообщалось, что Великая после поражения в финале Игр в Токио заявила о намерении ехать на пятую Олимпиаду.

Летние виды спорта,София Позднякова,Софья Великая,
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