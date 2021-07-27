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Олимпиада-2020

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки

Чемпионат.com
1 час назад

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за медаль они победили дуэт из Южной Кореи Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счётом 17:9. Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников в квалификации стали пятыми. В финале встретятся дуэты из США и Китая.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Летние виды спорта,Анастасия Галашина,Сергей Каменский,Владимир Масленников,
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