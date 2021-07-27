Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за медаль они победили дуэт из Южной Кореи Квон Ын Чи / Нам Тэ Юн со счётом 17:9. Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников в квалификации стали пятыми. В финале встретятся дуэты из США и Китая.