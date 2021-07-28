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Олимпиада-2020

«О чём говорить будем?» Губерниев высказался о возможном эфире с Бузовой на Олимпиаде

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможности проведения эфира с Ольгой Бузовой на Олимпиаде в Токио.

«Бестолковая затея»: Губерниев о возможном эфире с Бузовой на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того, как на Олимпиаду приедет Ольга Бузова, олимпийское движение надо закрывать. Здесь пришлось бы обращать внимание на другие вещи, а мне бы этого не хотелось. Я очень спорт люблю. Если говорить серьёзно, это абсолютно бестолковая затея. На Олимпиаде хорошо и без Бузовой. Если на счёт футбола с ней хоть как-то можно было полемизировать, потому что жила с футболистом и всё такое, то на Олимпиаде о чём говорить будем? На тему трансгендеров? Ковида в Токио? Какие ещё темы мне сложно сказать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Летние виды спорта,Павел Левкович,Дмитрий Губерниев,
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