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Олимпиада-2020

Олимпийская чемпионка Ахаимова может завершить карьеру

ИА Regnum
1 час назад

Олимпийская чемпионка Токио в спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после окончания соревнований. Об этом 29 июля сообщила тренер спортсменки Вера Киряшова.

Олимпийская чемпионка Ахаимова может завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О послеолимпийских планах мы с Лилией еще не говорили. Но я думаю, ей надо поставить заключительную точку, всё-таки ей уже 24 года, у неё больные ноги», — цитирует Киряшову ТАСС.

Она отметила, что последние пять лет больные голеностопы не позволяют Ахаимовой делать нормальные приземления.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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