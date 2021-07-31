«Начни уважать»: испанский гимнаст отреагировал на пост Навки о нем

«Мне действительно печально видеть, что в 2021 году все еще существует такой дефицит открытости и так много препятствий для самовыражения. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что подобного рода публичные нападки разрушительны и вредны. Направляю все свои мысли и поддержку спортсмену на видео и всем остальным, кто чувствовал себя подвергнутым нападкам из-за этих неприемлемых комментариев», — написала фигуристка.