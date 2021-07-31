Чего ждать в восьмой день Игр в Токио

В восьмой соревновательный день Игр в Токио российские саблистки будут главными фаворитами командного турнира. А Софья Великая сможет вписать своё имя в историю, став лишь восьмой фехтовальщицей, выигравшей пять олимпийских медалей. Теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова сразятся за бронзу в парном разряде. На призовые места также будут претендовать Юлия Каримова и Юлия Зыкова в стрельбе из винтовки с 50 м.

Фото: Reuters Reuters

На Олимпиаде в Токио стартует вторая соревновательная неделя. В восьмой день будут разыграны 17 комплект наград.

Видео дня

После яркого российского финала в индивидуальном турнире по фехтованию на саблях, в котором золото и серебро между собой разыграли София Позднякова и Софья Великая, болельщики вправе рассчитывать на новый успех — в командном первенстве. В четвертьфинале им предстоит сойтись с победителем противостояния Тунис — Япония, но ни один из потенциальных соперников не должен стать серьёзной преградой для действующих олимпийских чемпионок. Оптимизма добавляет и то, что до финала на их пути не встретятся ни Франция, ни Италия, ни США, которые определённо пожелают прервать гегемонию россиянок.

Стоит отметить, что в случае успеха Великая впишет своё имя в историю Игр. В её коллекции станет пять олимпийских наград, чего до неё добивались лишь семь фехтовальщиц.

Хорошие шансы на медали будут и у россиянок в стрельбе из винтовки с 50 м. Юлия Каримова является действующей чемпионкой мира в этом виде программы и уже успела завоевать бронзу нынешних Игр. Не должна отстать от соотечественницы и трёхкратная чемпионка Европы 2021 года Юлия Зыкова. Кроме того, опытнейший Алексей Алипов и Дарья Семьянова постараются пробиться в финал командного трапа и реабилитироваться за неудачу в индивидуальном турнире.

Что касается плавания, то на этот раз россиян вряд ли можно отнести к числу записных фаворитов, хотя списывать со счетов их также не стоит. Андрей Минаков постарается зацепиться за место на подиуме в заплыве на 100 м баттерфляем. В полуфинале он показал пятое время, отстав от лидера на 1,4 секунды. Но главными действующими лицами станут обладатель многочисленных титулов и рекордов Калеб Дрессел, которого неспроста называют вторым Майклом Фелпсом, и новоиспечённым олимпийский чемпион Криштоф Милак.

На дистанции 800 м вольным стилем, вероятнее всего, будет доминировать действующая чемпионка Кэти Ледеки, которая вряд ли так просто отдаст победу в коронном заплыве. Помешать ей могут восходящая звезда Кэти Граймс, итальянка Симона Квадарелла и немка Сара Келер. Небольшие шансы на медаль есть и у Анастасии Кирпичниковой, показавшей пятое время в предварительном заплыве. А в финале смешанной комбинированной эстафеты 4×100 россияне постараются навязать борьбу китайцам, британцам, американцам и австралийцам.

В субботу теннисистки разыграют бронзу в парном разряде. Последние три Олимпиады россиянки непременно поднимались на пьедестал почёта, а Елена Веснина и вовсе является действующей чемпионкой. На этот раз у неё и Вероники Кудерметовой вновь не должно возникнуть проблем c менее именитыми Лаурой Пигосси и Луизой Стефани из Бразилии.

Россия может похвастаться богатой традицией в прыжках на батуте, однако в последнее время отечественные спортсмены не радовали громкими успехами. Исправить ситуацию попробуют Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков, добывший последнюю олимпийскую медаль в 2012 году. У обоих на счету множество титулов, включая чемпионства мира, но противостоять главным претендентам на золото из Китая будет крайне непросто.

В дзюдо состоится дебют командного турнира. В активе отечественных спортсменов всего три медали, поэтому говорить о больших шансах на попадание в тройку не приходится, тем более что в полуфинале они сойдутся с непобедимой Японией. Поэтому большим успехом для них станет бронза.

Ещё одним новым видом программы станет смешанная эстафета в триатлоне. Однако и тут россиянам сложно рассчитывать на высокие места, а главным фаворитом будет сборная Австралии.

Женщин ждут полуфиналы прыжков с трёхметрового трамплина. Мария Полякова не без труда пробилась в эту стадию, заняв лишь 13-е место. Первые две позиции предсказуемо остались за фаворитами — Тинмао Ши и Хань Ван из Китая.

Российские боксёры проведут поединки в категории до 63 кг у мужчин и до 75 кг — у женщин. Серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года Габил Мамедов, в первом раунде уверенно победивший Дамиана Дуркача со счётом 5:0, в 1/8 финала встретится с возрастным мавританцем Ришарно Коленом. А Земфира Магомедалиева, на которую возлагаются большие надежды в этой категории, проэкзаменует представительницу Мозамбика Ради Грамане. В случае победы она гарантирует себе бронзу, а значит россиянки продлят успешную серию, завоевав хотя бы по одной медали на каждых Играх.

В BMX пройдут квалификации в новой олимпийской дисциплине — фристайле. У не хватающих звёзд с неба россиян — Ирека Ризаева и Елизаветы Посадских — не так много шансов на победу, однако побороться за выход в финал, намеченный на воскресенье, им вполне по силам, тем более, что от поездки в Токио отказались многие фавориты вида.

Отечественные гандболистки продолжат борьбу за выживание в группе B. На этот раз они сыграют с серебряными медалистками континентального первенства — француженками. Предыдущая победа над Венгрией должна воодушевить подопечных Алексея Алексеева, тем более что на данный момент успех любой из команд может полностью поменять расстановку сил. Мотивировать может и то, что очередная неудача перечеркнёт их шансы на защиту чемпионского титула.

В отличие от мужчин, российские волейболистки выступают не так стабильно на групповом этапе, что не мешает им по-прежнему рассчитывать на выход в плей-офф. В субботу они сыграют с незнающей поражений сборной США. В случае проигрыши им придётся надеяться на неудачу Аргентины или Китая.

Пляжники Вячеслав Красильников и Олег Стояновский встретятся со сборной Чехии в третьем матче группового этапа. На счету обеих команд по одному поражению и одной победе, поэтому предстоящий матч определит, какая из пар выйдет в плей-офф напрямую, а какая — окажется в числе лаки-лузеров, которые затем сразятся за продолжение борьбы между собой. Такой расклад неприятен ещё и тем, что в матче 1/8 финала россияне могут попасть на соотечественников — Константина Семёнова и Илью Лешукова.