Пловец из США Калеб Дрессел получил золотую медаль

На Олимпийских играх в Токио пловец из США Калеб Дрессел стал золотым призером на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен также превзошел свой собственный мировой рекорд, пишет РИА «Новости».
Американец преодолел дистанцию за 49,45 секунды. Он побил свой рекорд 2019 года – тогда Дрессел справился со стометровкой за 49,50 секунды.
Серебряную медаль завоевал Кристоф Милак из Венгрии, отставший от победителя на 0,23 секунды. Бронзу взял Ной Понти из Швейцарии с отставанием в 1,29 секунды.
Россиянин Андрей Минаков занял четвертое место. Он уступил по времени американскому пловцу 1,43 секунды.
Напомним, вчера российский пловец Евгений Рылов завоевал второе золото на ОИ-2020 в Токио. Он пришел первым на дистанции 200 метров на спине.