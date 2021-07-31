Пловец из США Калеб Дрессел получил золотую медаль

На Олимпийских играх в Токио пловец из США Калеб Дрессел стал золотым призером на дистанции 100 метров баттерфляем. Спортсмен также превзошел свой собственный мировой рекорд, пишет РИА «Новости».

Фото: «Мир 24» / Елена Андреева «Мир 24» / Елена Андреева

Американец преодолел дистанцию за 49,45 секунды. Он побил свой рекорд 2019 года – тогда Дрессел справился со стометровкой за 49,50 секунды.

Серебряную медаль завоевал Кристоф Милак из Венгрии, отставший от победителя на 0,23 секунды. Бронзу взял Ной Понти из Швейцарии с отставанием в 1,29 секунды.

Россиянин Андрей Минаков занял четвертое место. Он уступил по времени американскому пловцу 1,43 секунды.