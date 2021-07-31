В МОК допустили ограничения в отношении РФ на ОИ-2022

«Мы напоминаем о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, однако существуют правила. В споре WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ред.) и ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ред.) мы являлись заинтересованной стороной. WADA заявляло, что правила действуют, что допустимо и что недопустимо, что все должно соответствовать решению CAS. То, что мы делаем - это следование правилам. Трудно сделать это на всех объектах. Думаю, указания сохранятся на Пекин-2022. Все будет зависеть от указаний, сложно сказать, как это будет», - приводит РИА Новости ответ Адамса на вопрос иностранного журналиста, касающийся появления российских представителей СМИ на объектах Игр в Токио в одежде с символикой РФ.