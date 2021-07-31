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Олимпиада-2020

МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
51 минуту назад

Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России не могут нести ответственность за каждый случай использования делегатами символики России или упоминания страны, в том числе комментаторами и журналистами, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК отказался наказывать за использование символики РФ на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой комментарий (ранее на конференции) был не о делегации или команде ROC, он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки», – приводит слова Адамса ТАСС.

«Мы обсуждали это (использование российской символики), мы постоянно напоминаем людям о правилах. Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием (сборной России) в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа», – сказал он.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что результаты российских спортсменов в Токио звучат убедительнее комментариев «экспертов».

Летние виды спорта,Олимпиада-2020,Марк Адамс,Станислав Поздняков,Мария Захарова,Сергей Нарышкин,СБОРНАЯ РОССИИ,МИД,ИТАР-ТАСС,
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