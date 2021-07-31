МОК отказался наказывать за использование символики РФ на ОИ

Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России не могут нести ответственность за каждый случай использования делегатами символики России или упоминания страны, в том числе комментаторами и журналистами, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс .

«Мой комментарий (ранее на конференции) был не о делегации или команде ROC, он об остальной публике. Мы ничего не можем сделать с тем, что они носят символику России, включая футболки», – приводит слова Адамса ТАСС.

«Мы обсуждали это (использование российской символики), мы постоянно напоминаем людям о правилах. Не так уж и много мы можем сделать с каждым упоминанием (сборной России) в эфире или прессе. Мы не можем запретить людям носить футболки, это не наша работа», – сказал он.