Россия завоевала две медали в стрельбе из винтовки

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Отметим, в квалификации к финалу Зыкова установила олимпийский рекорд. В финале Юлия продемонстрировала результат — 461,9 баллов.

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Золотая медаль досталась спортсменке из Швейцарии Нине Кристен, она набрала 463,9 баллов (это рекорд Олимпиады). Ещё одна россиянка, вышедшая в финал соревнований, Юлия Каримова заняла третью позицию, набрав 450,3 балла.