Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Россиянки завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с трёх позиций на ОИ-2020

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Россиянка Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трёх позиций с 50 м на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Отметим, в квалификации к финалу Зыкова установила олимпийский рекорд. В финале Юлия продемонстрировала результат — 461,9 баллов.

Россия завоевала две медали в стрельбе из винтовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотая медаль досталась спортсменке из Швейцарии Нине Кристен, она набрала 463,9 баллов (это рекорд Олимпиады). Ещё одна россиянка, вышедшая в финал соревнований, Юлия Каримова заняла третью позицию, набрав 450,3 балла.

Награды Зыковой и Каримовой стали для сборной России 35-й и 36-й на Играх-2020. На текущий момент в активе команды России на Олимпиаде в Токио — 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Летние виды спорта,Юлия Зыкова,Юлия Каримова,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители