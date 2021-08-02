Тренер из РФ раскритиковал «гоняющих балду» судей на Олимпиаде

«Ходят, балду гоняют. Ничего не делают. Какая-то неправильная позиция. "Мы не имеем права вмешиваться". А для чего вы тогда здесь находитесь? Четыре делегата! А до этого вообще было шесть. Чтобы компьютер выбрал судью на жеребьевке, может и один делегат справиться. Туристы», — сказал Магомедов.

«Судьи тоже люди. Они могут уставать. Но ходят тут члены судейской комиссии международной федерации и ничего не делают. Смысл вашего нахождения здесь? Я сам 8 лет проработал в судейской комиссии. Судьям помогал. Не давал им ошибаться. Ошибаются судьи — страдает результат, страдает вся работа, которая проводится много лет. Из-за ошибки судьи это все коту под хвост», — заявил тренер.