МОК указал на выполнение Россией 85% рекомендаций

На Олимпиаде в Токио не выявлено серьезных проблем с допингом, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

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Адамс отметил, что указанный вопрос «находится в руках международных антидопинговых органов», которые не зависят от МОК, передает ТАСС.

Он заявил, что Международное агентство допинг-тестирования провело «самую масштабную программу тестирования в истории» ОИ. Москва выполнила 85% рекомендаций, на Играх в Токио МОК «не видит положительных допинг-тестов». По его словам, Всероссийская федерация легкой атлетики, «кажется, много что делает», как и агентство по тестированию, передает РИА «Новости».