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Олимпиада-2020

МОК указал на выполнение Россией 85% рекомендаций

Деловая газета "Взгляд"иещё 15
1 час назад

На Олимпиаде в Токио не выявлено серьезных проблем с допингом, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

МОК указал на выполнение Россией 85% рекомендаций
Фото: ReutersReuters

Адамс отметил, что указанный вопрос «находится в руках международных антидопинговых органов», которые не зависят от МОК, передает ТАСС.

Он заявил, что Международное агентство допинг-тестирования провело «самую масштабную программу тестирования в истории» ОИ. Москва выполнила 85% рекомендаций, на Играх в Токио МОК «не видит положительных допинг-тестов». По его словам, Всероссийская федерация легкой атлетики, «кажется, много что делает», как и агентство по тестированию, передает РИА «Новости».

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась». МОК заявил о полном праве российских спортсменов выступать на Олимпиаде.

Летние виды спорта,Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,Марк Адамс,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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