Евросоюз рассмотрит вопрос предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась возвращаться на родину. Об этом заявили в МИД Франции.

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете сообщили, что изучают ситуацию, связанную с Тимановской. МОК не будет применять какие-либо санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии до тех пор, пока полностью не разберется в этом вопросе, передает ТАСС.