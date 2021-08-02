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Олимпиада-2020

ЕС рассмотрит вопрос предоставления политубежища белорусской спортсменке

BFM.RU
23 минуты назад

Евросоюз рассмотрит вопрос предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая отказалась возвращаться на родину. Об этом заявили в МИД Франции.

В свою очередь, в Международном олимпийском комитете сообщили, что изучают ситуацию, связанную с Тимановской. МОК не будет применять какие-либо санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии до тех пор, пока полностью не разберется в этом вопросе, передает ТАСС.

В НОК Белоруссии объясняли решение оправить легкоатлетку домой 1 августа ее эмоционально-психологическим состоянием. Тимановская заявляла, что спортивные руководители заставляли ее выступить в эстафете 4х400 м после отстранения двух белорусских бегуний. К этой эстафете Тимановская была не готова, потому что планировалось ее выступление на дистанциях 100 и 200 метров.

Летние виды спорта,Видео,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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