Польша заявила, что готова принять белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского в эфире Польского радио.

По его словам, сейчас польская сторона контактирует с представителями спортсменки. Яблоньский отказался раскрывать подробности переговоров, но подчеркнул, что Варшава готова защищать Тимановскую — в частности, через предоставление политического убежища.

О том же задумались и в Европейском союзе: по словам госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, в объединении выясняют, могут ли предоставить Тимановской убежище в ближайшее время.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии исключил ее из сборной накануне забега на 200 метров на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано эмоционально-психологическое состояние спортсменки. Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров без ее ведома.