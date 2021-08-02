Транс-женщина Хаббард провалилась в олимпийском турнире по тяжелой атлетике

Борьба в медальном зачете В десятый день Олимпийских игр в Токио сборная России завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали. В целом в активе отечественной команды уже 50 медалей - 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. По общему количеству наград ее обгоняют только Китай (62) и США (64). Однако главным фактором в медальном зачете считается количество золотых медалей. По этой причине Россия и находится сейчас лишь на пятом месте, уступая Австралии (14 золотых при общем количестве медалей - 33), Японии (17 золотых, общее количество - 33), США (22 золотых) и Китаю (29). Остается надеяться, что за вторую неделю Олимпиады российские спортсмены сумеют добавить в копилку наград высшей пробы и хотя бы вернут страну на четвертую строчку в медальном зачете, которую она занимала долгое время до этого. Спортивная гимнастика Российские гимнасты принесли России сегодня две медали, причем одна из них - серебро Дениса Аблязина в опорном прыжке - вполне могла бы быть золотой. 28-летний спортсмен, который перенес перелом двух костей в левой ноге, но сумел восстановиться к Играм и даже стать чемпионом в командном многоборье, получил за два своих прыжка среднюю оценку 14,783 балла. Столько же судьи поставили южнокорейцу Чо Хван Шину, однако золото не разделили между двумя спортсменами, а вручили сопернику Аблязина. Дело в том, что Шин обошел россиянина по дополнительному показателю - самой высокой оценке за прыжок. Лучший из двух своих прыжков Шин исполнил на 14,833 балла, а Аблязин — на 14,800. Однако менее обидно от этого не становится, ведь даже при рассмотрении обычных телевизионных повторов для зрителей очевидно, что южнокореец не выполнил свой прыжок на сложность 6,0, заявленную изначально, а значит, не должен был получать такую высокую оценку. Шин явно недокрутил три заявленных винта с поворотом. Очевидным доказательством является тот факт, что после приземления его ноги и голова были направлены в сторону, хотя по правилам носки должны четко смотреть вперед. Соответственно, в воздухе соперник Аблязина выполнил не три полных оборота, а примерно два с половиной. За это судьи должны были понизить базовую сложность с 6,0 до примерно 5,6, а потом еще и снять баллы за все помарки. Таким образом, Шин должен был сильно проиграть Аблязину по общей сумме баллов - и никакие дополнительные показатели ему бы уже не помогли. "Просто украли золото!" - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и известная судья Лидия Иванова в прямом эфире "Матч ТВ". Несмотря на возмущение людей в мире гимнастики и болельщиков, Аблязин не стал делать резких заявлений. "Говорят, что у меня украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю", - цитирует гимнаста РИА "Новости". При этом спортсмен признался, что сам не понимает, почему проиграл южнокорейцу. "Почему серебро - это лучше спрашивать у судей. У них свой взгляд на все это. Я так и не понял, по какой оценке они решали. Буду ли выступать на следующих Играх? До них осталось всего 2,5 года. Пока есть силы, есть здоровье, надо работать. На следующий цикл меняется команда - будет уже пять человек, а не четыре. Почему бы и нет? Идеальный вариант. Поры бы уже сделать золотой прыжок", - подытожил Аблязин. В его активе уже три серебряных медали Игр в опорном прыжке. В этот же день Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Причем она тоже набрала одинаковую сумму баллов с одной из соперниц - японкой Маи Мураками - 14,166 балла. Однако в их случае по всем показателям было равенство, и потому медали достались обеим девушкам. Золото завоевала американка Джейд Кэри (14,366), а серебро - итальянка Ванесса Феррари (14,200). "Получились хорошие вольные. Я ставила задачу показать свою максимальную сложность, иначе не смогла бы бороться за медаль, - отметила Мельникова. - Здорово разделить награду с Мураками. Она тоже хорошо сделала упражнение, выступила достойно". Греко-римская борьба Российские борцы также принесли России две медали - обе бронзовые. Сергей Емелин в поединке за медаль в категории до 60 кг разгромил соперника из Молдавии Виктора Чобану со счетом 12:1. "Хотелось, конечно, выиграть золото. И бронза для меня как утешение. Но я рад, что мне удалось завоевать хотя бы ее", - признался Емелин. Однако президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал такой результат "катастрофой". По его мнению, Емелин вполне мог выиграть полуфинальный поединок у кубинца Луиса Орты Санчеса и выйти в финал, но обидно уступил сопернику с минимальным счетом 3:4. В итоге именно Санчес взял золото Токио. "Хочу поздравить Сергея и его родных и близких с этой медалью, но думаю, что для него лично это катастрофа. Он должен был минимум бороться за золото. Он выигрывал практически до конца второго периода у олимпийского чемпиона в Токио", - подчеркнул Мамиашвили. Также глава ФСБР раскритиковал Емелина за недостаток волевых качеств. "Для того чтобы выиграть Олимпиаду, нужно чем-то жертвовать. Нужно вознести свою победу или проигрыш в ранг "быть или не быть", и только тогда паззлы совпадают, и господь над тобой держит руку. А когда ты думаешь: "Ладно, сделаю паузу, а то, не дай бог, умру". И все, сразу тебе по темечку тюк И бронзовая медаль. Хотя я от души его поздравляю. Каждому свое", - подытожил Мамиашвили. Также бронзу взял Сергей Семенов в категории до 130 кг. Но такой мощной критике от Мамиашвили он не подвергся, поскольку проиграл в полуфинале явному фавориту Токио - кубинцу Михаину Лопесу Нуньесу, который уже в четвертый раз взял золото Олимпийских игр. В поединке за третье место Семенов со счетом 12:1 одолел чилийца Ясмани Акоста Фернандеса. "Я доволен бронзовой медалью. Конечно, всегда хочется большего, я тоже хочу золотую медаль. Но я адекватно понимаю, что есть один человек, который явно сильнее всех в этом весе (речь о кубинце Лопесе - "Газета.Ru"). И все это видят и не отрицают", - отметил Семенов. Стрельба Сергей Каменский принес России серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м. Спортсмен показал свой максимум - 464,2 очка, но китаец Чжан Чанхун был просто превосходен - 466,00. "Я не знаю, радоваться или грустить. Это мой лучший результат, но его не хватило, чтобы опередить того парня, который показал сумасшедшую стрельбу. Он стрелял, практически не волнуясь. У меня волнение присутствовало, но я более или менее справлялся с ним", - отметил Каменский. Ранее россиянин уже становился бронзовым призером Токио-2020 в дуэте с Юлией Каримовой - в смешанных соревнованиях по стрельбе из винтовки с 10 метров. Велотрек Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте с результатом 32,252 секунды. В поединке за эту медаль они превзошли спортсменок из Нидерландов Лорин ван Риссен и Шанне Браспеннинкс, которые приехали к финишу за 32,504 секунды. Золото взяли китаянки (31,895), а серебро - немки (31,980). Любопытно, что на Играх в Рио Шмелева и Анастасия Войнова были в этой дисциплине вторыми. Однако Шмелева признала, что в Токио их соперницы оказались сильнее. "В последнее время я закрепилась в статусе быстрейшей стартующей, но нет, есть еще над чем работать. Это Китай. Они там плодятся в инкубаторах. Отступать назад от серебра до бронзы, конечно, не хотелось, но, видя результаты наших соперниц, понятно, что они больше заслуживали серебра и золота. Мы проехали хорошо, но этого было недостаточно", - отметила Шмелева. Синхронное плавание Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, выступающие в дуэте, в этот день за медали не боролись, но должны были преодолеть квалификацию. Девушки сделали это блестяще - заняли первое место с результатом 97,9 балла. И это несмотря на грубую ошибку организаторов Игр, которые поставили им неправильную музыку! Россиянки уже были готовы нырять в воду и начинать программу, однако из-за ошибки диджея пришлось выходить и заново показывать весь перформанс перед погружением в бассейн - а потом стартовать уже под свою музыку. Любопытно, что ни на одном другом дуэте подобной ошибки не произошло. Но пятикратную олимпийскую чемпионку Ромашину и обладательницу золота Рио-2016 Колесниченко такими случайностями не смутишь. "Мы когда сели на сушу, действительно не дрогнули. Вообще даже не шевельнулись. Нам один раз свистнули, другой, мы со Светой как сидели, так и оставались сидеть, потому что нельзя шевелиться. А через несколько секунд судья начала кричать: "Светлана, Светлана!". И тогда мы поняли, что можно собираться и вставать. Я даже встала, поклонилась", - рассказала Ромашина. Также спортсменка вспомнила, что подобный инцидент уже случался с российскими синхронистками в Афинах-2004. "Самое смешное, что тогда был тот же самый диджей. Значит, все по плану", - пошутила чемпионка. Транс-женщина не смогла победить в тяжелой атлетике Новозеландская штангистка Лорел Хаббард ранее была мужчиной, но сменила пол и начала соревноваться с женщинами. Именно после этого она начала добиваться серьезных успехов на международной арене. Ожидалось, что девушка станет одним из фаворитов Игр в Токио. Кто-то считал, что это убьет конкуренцию в женских соревнованиях. Против ее участия выступали даже в России. "Увидеть мужика, выходящего из женского туалета, еще вчера было как-то удивительно, но если сравнение и не совсем точно, то уж человеческую особенность утверждения сильных за счет слабых мы встречаем довольно часто", — написал бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев, выложив видео с выступлением Хаббард. Однако опасения противников 43-летней транс-женщины не оправдались. Она выглядела не крупнее своих соперниц - некоторые юные штангистки даже весили больше нее. К тому же для участия на Олимпиаде спортсменки должны доказать, что их уровень тестостерона ниже определенного уровня. Очевидно, что Хаббард с этим справилась. И, наконец, в трех попытках транс-женщина не набрала ни одного очка и в борьбу за олимпийские медали даже не вступила. Правда, дело тут не в физической слабости, а в тактическом просчете. Хаббард замахнулась сразу на 120 кг - и не справилась. Во второй попытке она зачем-то подняла вес до 125 кг и даже сумела встать на ноги, но эта попытка не была засчитана из-за ошибки в технике. С третьей попыткой уставшая новозеландка и вовсе не справилась. Непонятно, к чему были такие отчаянные решения на Олимпиаде. Хаббард могла бы взять вес поменьше и бороться за медали. Но по какой-то причине транс-женщина решила самоустраниться из гонки за награды.