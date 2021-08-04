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Олимпиада-2020

Российский борец Заур Угуев пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио

Чемпионат.comиещё 13
3 часа назад

Россиянин Заур Угуев пробился в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале он победил Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (счёт 6:6 — победа Угуева по последнему результативному действию).

На старте турнира россиянин одолел американца Томаса Патрика Гилмана — 5:4. Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Летние виды спорта,Заур Угуев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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