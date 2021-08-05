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Олимпиада-2020

СМИ: Исинбаева выдвинула кандидатуру на пост главы комиссии спортсменов МОК

ТАССиещё 4
57 минут назад

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева будет баллотироваться на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Inside the Games.

Исинбаева выдвинула кандидатуру на пост главы комиссии спортсменов МОК
Фото: ТАССТАСС

По данным портала, на эту должность также претендует финская хоккеистка Эмма Терхо. Выборы пройдут 6 августа.

Исинбаева вошла в комиссию спортсменов в 2016 году. Она является победительницей Олимпиады (2004, 2008), также в ее активе бронзовая награда Игр (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд (5,06 м) в прыжках с шестом.

Летние виды спорта,Елена Исинбаева,
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