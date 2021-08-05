Исинбаева выдвинула кандидатуру на пост главы комиссии спортсменов МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева будет баллотироваться на пост председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Inside the Games.

По данным портала, на эту должность также претендует финская хоккеистка Эмма Терхо. Выборы пройдут 6 августа.

Исинбаева вошла в комиссию спортсменов в 2016 году. Она является победительницей Олимпиады (2004, 2008), также в ее активе бронзовая награда Игр (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд (5,06 м) в прыжках с шестом.