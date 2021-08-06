Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Гандболистка Бобровникова: кто-то засунул мне палец в глаз, судьи не дали даже две минуты

Чемпионат.comиещё 1
2 часа назад

Российская гандболистка Владлена Бобровникова рассказала о повреждении, полученном в победном полуфинале Олимпийских игр – 2020 с Норвегией (27:26).

«Подбили меня в предпоследних атаках, кто-то засунул мне палец в глаз, болит. Судьи не дали даже две минуты, сказали, что ничего не было. Но мы играем в гандбол, а не шахматы. Я нереально рада, хочу плакать, танцевать и смеяться. Опять финал, золотые медали близки, у меня просто нет слов. Я пока ещё не осознала, что произошло.

Тяжёлая Олимпиада, это не так, как было в Рио в 2016 году. Иногда на характере побеждали, иногда на морально-волевых. Сегодня тоже был большой эмоциональный груз. Огромное количество человек болело и поддерживало, столько было сообщений, что физически не успеваешь всем отвечать. Я знаю, сколько людей болело по всей России. Спасибо моему мужу, маме, дочери. Спасибо всем-всем-всем за эту поддержку», — приводит слова Бобровниковой «Матч ТВ».

В финале, как и 5 лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.

Летние виды спорта,Владлена Бобровникова,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители