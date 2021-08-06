Гандболистка Бобровникова: кто-то засунул мне палец в глаз, судьи не дали даже две минуты

«Подбили меня в предпоследних атаках, кто-то засунул мне палец в глаз, болит. Судьи не дали даже две минуты, сказали, что ничего не было. Но мы играем в гандбол, а не шахматы. Я нереально рада, хочу плакать, танцевать и смеяться. Опять финал, золотые медали близки, у меня просто нет слов. Я пока ещё не осознала, что произошло.



Тяжёлая Олимпиада, это не так, как было в Рио в 2016 году. Иногда на характере побеждали, иногда на морально-волевых. Сегодня тоже был большой эмоциональный груз. Огромное количество человек болело и поддерживало, столько было сообщений, что физически не успеваешь всем отвечать. Я знаю, сколько людей болело по всей России. Спасибо моему мужу, маме, дочери. Спасибо всем-всем-всем за эту поддержку», — приводит слова Бобровниковой «Матч ТВ».