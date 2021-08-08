Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Немецкий тренер по пятиборью Райзнер дисквалифицирована за удар по лошади на Олимпиаде в Токио

Sports.ru
9 часов назад

Инцидент произошел с животным по кличке Сэйнт Бой, на котором выступала немецкая спортсменка Анника Шлой. Сообщается, что Райзнер ударила лошадь кулаком.

Тренера дисквалифицировали за удар по лошади на Олимпиаде
Фото: Sports.ruSports.ru

В программу пятиборья входят соревнования по конному спорту, фехтованию, стрельбе, бегу и плаванию. Шлой лидировала в общем зачете после фехтования, но не набрала очков за верховую езду. По окончании турнира она заняла 31-е место.

Немецкий тренер покинет Олимпиаду в Токио из-за расистского скандала. Он сравнил спортсменов из Алжира и Эритреи с погонщиками верблюдов

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители