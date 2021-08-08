Тренера дисквалифицировали за удар по лошади на Олимпиаде

Инцидент произошел с животным по кличке Сэйнт Бой, на котором выступала немецкая спортсменка Анника Шлой. Сообщается, что Райзнер ударила лошадь кулаком.

В программу пятиборья входят соревнования по конному спорту, фехтованию, стрельбе, бегу и плаванию. Шлой лидировала в общем зачете после фехтования, но не набрала очков за верховую езду. По окончании турнира она заняла 31-е место.