Алвес стал самым возрастным футболистом в истории Олимпиады, завоевавшим золото

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Олимпиада-2020

Сборная России опустилась на пятое место в общем медальном зачете Олимпиады

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британский велогонщик Джейсон Кенни в кейрине завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной Великобритании обойти россиян в медальном зачете.

Теперь российская команда занимает пятое место, в ее активе 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовые медали. Второй идет команда США (36, 39, 33), третьей — сборная Японии (27, 12, 17), британцы занимают четвертое место (21, 21, 22).

Ранее сообщалось, что семь последних медалей национальная сборная завоевала в предпоследний день Олимпиады. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.

Летние виды спорта,Мария Ласицкене,Абдулрашид Садулаев,Джейсон Кенни,СБОРНАЯ РОССИИ,
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