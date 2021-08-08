Алвес стал самым возрастным футболистом в истории Олимпиады, завоевавшим золото

Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Британский велогонщик Джейсон Кенни в кейрине завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной Великобритании обойти россиян в медальном зачете.

Теперь российская команда занимает пятое место, в ее активе 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых медалей. Лидирует в общем зачете сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовые медали. Второй идет команда США (36, 39, 33), третьей — сборная Японии (27, 12, 17), британцы занимают четвертое место (21, 21, 22).