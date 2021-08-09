Вдовин: российские паралимпийцы ощущали поддержку государства во время подготовки к Играм

"Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас, - сказал Вдовин. - Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства".