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Олимпиада-2020

Вдовин: российские паралимпийцы ощущали поддержку государства во время подготовки к Играм

ТАССиещё 2
2 часа назад

Российские спортсмены ощущали поддержку государства на всем пути подготовки к Паралимпийским играм в Токио. Об этом сообщил десятикратный чемпион мира в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Вдовин в ходе онлайн-встречи президента России Владимира Путина с российскими паралимпийцами в понедельник.

Вдовин: российские паралимпийцы ощущали поддержку государства во время подготовки к Играм
Фото: ТАССТАСС

"Предстоящие Игры будут особенными для каждого из нас, - сказал Вдовин. - Мы знаем, что случилось в 2016-м, когда нас отстранили от Игр. Я жду старта девять лет, должен был выступать в 2016 году. На всем этом пути подготовки мы ощущали поддержку государства".

Вдовин добавил, что сборная готова так, как никогда раньше, и покажет на Олимпиаде все свои силы.

"Мы ездили на сборы, принимали участие в соревнованиях, что скажется на нашем участии в Паралимпийских играх. Россия верна паралимпийским идеалам", - сказал Вдовин.

Пятикратный чемпион мира по плаванию среди лиц с ПОДА Роман Жданов, отвечая на вопрос Путина, рассказал об условиях, созданных на базах для подготовки российских паралимпийцев.

"Команды по плаванию и настольному теннису находятся на сборе в Южно-Сахалинске. Очень важно, чтобы находились базы для подготовки к соревнованиям. Мы очень благодарны за благоприятные условия при подготовке. Условия на высшем уровне, замечаний нет", - сказал Жданов.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В состав российской делегации вошли 432 человека, 242 из них - спортсмены. Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр.

Летние виды спорта,Роман Жданов,Андрей Вдовин,Владимир Путин,
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