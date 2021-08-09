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Олимпиада-2020

Журова ответила Познеру на слова о наказании олимпийцев за допинг

Елена Прошина
53 минуты назад

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова журналиста Владимира Познера о санкциях за допинг против российского спорта. По ее мнению, пострадали ни в чем не повинные спортсмены, что является основным нарушением закона Олимпийских игр.

Журова ответила Познеру на слова о наказании олимпийцев за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно сколько угодно говорить про Россию, про политику и про другие вещи, но спортсмены точно ни при чем. Они выступали достойно и сделали все, что смогли», – цитирует sports.ru её слова.

Она отметила, что вероятно это частное мнение журналиста. Она напомнила, что на предыдущих Олимпиадах Познер присутствовал и болел за российских спортсменов, а потому она была удивлена высказыванием.

«Я знаю, что многих чиновников все-таки наказали, их поснимали с разных постов – Познер, может быть, об этом не знает, но он считает, что никого не наказали», – подчеркнула Журова.

При этом чемпионка отметила, что чистые спортсмены на текущей олимпиаде выступили даже лучше, чем когда якобы употребляли допинг. Это доказало большее количество медалей – 20 против 19 на Олимпиаде в Рио.

Напомним, что ранее Владимир Познер заявил, что Россия заслужила выступать в нейтральном статусе без флага страны и гимна. Сами же результаты он назвал удовлетворительными.

Летние виды спорта,Владимир Познер,Светлана Журова,Госдума,Sports.ru,
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