Винер-Усманова одним словом описала судейство в личном многоборье на Играх в Токио

«Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью. Дина Аверина высказалась, что не серебряная медаль на неё так негативно воздействует, а то, что это было несправедливо. Если бы была допущена какая-то ошибка или что-то такое, что не дало бы ей возможности стать олимпийской чемпионкой, — было бы другое дело, но она сделала всё действительно без ошибки. Её конкурентка допустила тяжёлую ошибку и просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призёром, но судьи решили иначе.