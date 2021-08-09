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Олимпиада-2020

«Псевдовеликие»: в Белоруссии высмеяли выступление россиян на Олимпиаде

Елена Прошина
44 минуты назад

Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла получение серебряной медали Олимпиады в Токио россиянкой Диной Авериной. Пресс-служба организации опубликовала провокационный комментарий в отношении российских спортсменок.

«Псевдовеликие»: в Белоруссии высмеяли выступление россиян на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 7 августа Дина Аверина, несмотря на ошибки израильтянки Линой Ашрам, получила второе место. Также без высшей награды в групповом многоборье остались Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова – они также получили серебро.

В результате глава Всероссийской федерации худгимнастики Ирина Винер-Усманова раскритиковала судей и обвинила их в диверсии. В ответ арбитр международной категории из Украины Лидия Виноградная потребовала наказать россиян за «унижение достоинства судей».

Уже ей в комментариях ответила подписчица Ирина Колчина, которая назвала её «мадамкой» и заявила, что она засудила россиянку "только из чувства злости и зависти".

«Украинцы – русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44 местом. Страна 404 это заслужила», – написала пользовательница.

На эти слова ответила пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», – написали они.

Позднее комментарий удалили из под записи, однако РИА Новости опубликовало скрин переписки.

Летние виды спорта,Анастасия Близнюк,Ангелина Шкатова,Анастасия Татарева,Дина Аверина,Ирина Винер,Анастасия Максимова,РИА Новости,
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