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Олимпиада-2020

Назван размер премии Дины Авериной за серебро Олимпиады

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Победившая сестер Авериных гимнастка закрыла аккаунт в Instagram из-за травли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Назван размер премии российской гимнастки Дины Авериной за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Данные приводит КП.

По информации источника, Аверина получит от государства 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что в случае победы 22-летняя спортсменка спортсменка получила бы на 1,5 миллиона больше.

Ранее 10 августа Дина Аверина заявила, что болельщики ждут ее реванш на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Она отметила, что из-за этого у нее появилось желание сделать это.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

Летние виды спорта,Дина Аверина,
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