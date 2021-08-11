Победившая сестер Авериных гимнастка закрыла аккаунт в Instagram из-за травли

Назван размер премии российской гимнастки Дины Авериной за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Данные приводит КП.

По информации источника, Аверина получит от государства 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что в случае победы 22-летняя спортсменка спортсменка получила бы на 1,5 миллиона больше.

Ранее 10 августа Дина Аверина заявила, что болельщики ждут ее реванш на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Она отметила, что из-за этого у нее появилось желание сделать это.