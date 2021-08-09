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Олимпиада-2020

Аверина заступилась за Ашрам, спорно победившую её на Олимпиаде

News.ru
1 час назад

Российская гимнастка Дина Аверина заступилась за коллегу из Израиля Линой Ашрам, спорно победившую её в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова россиянки приводит «Чемпионат.com».

Аверина заступилась за победившую ее Ашрам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо её травить, — сказала Аверина.

Российская спортсменка добавила, что и её тоже травят в соцсетях, и призвала прекратить это делать.

В понедельник, 9 августа, украинская судья объяснила причины поражения сестёр Авериных в финале Игр.

Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.

Последний раз Россия оставалась без золотой награды в этом виде спорта в 1996 году.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Чемпионат.com,
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