Аверина заступилась за победившую ее Ашрам

Российская гимнастка Дина Аверина заступилась за коллегу из Израиля Линой Ашрам, спорно победившую её в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова россиянки приводит «Чемпионат.com».

Мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо её травить, — сказала Аверина.

Российская спортсменка добавила, что и её тоже травят в соцсетях, и призвала прекратить это делать.

В понедельник, 9 августа, украинская судья объяснила причины поражения сестёр Авериных в финале Игр.

Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.