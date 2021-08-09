Варламов раскритиковал Симоньян из-за поддержки олимпийцев

«Симоньян пожелала им „голода и боли“. Слава богу, сейчас Маргарита на 27,3 миллиарда рублей < > в год может ни о каком голоде не переживать! Рисовать черно-белую патриотическую картину событий в Токио ей помогает Канделаки. Почему засудили Дину Аверину? Разумеется, потому что Западу не нравится российская автократия! Красивая версия, ничего не скажешь», — написал Варламов в своем блоге.

Блогер отметил, что главная претензия к судьям и израильтянке — что она уронила ленту во время выступления, но все равно заняла первое место. Однако, по его мнению, это навязывание двойных стандартов. Он заявил, что в 2018 году, выступая на чемпионате мира по художественной гимнастике, Аверина также уронила ленту, но это не помешало ей стать чемпионкой. При этом Варламов добавил, что понимает обиду Авериной. Однако из-за этого россияне не должны были писать оскорбления на странице гимнастки из Израиля, а также угрожать судьям.