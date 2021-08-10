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Олимпиада-2020

Гимнастка Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина высказалась о прошедших соревнованиях.

Аверина отпустила ситуацию со спорным судейством на Олимпиаде
Фото: Mike Blake/ReutersMike Blake/Reuters

По ее словам, после прилета в Россию ее больше не терзают мысли по поводу итоговых результатов Игр.

«Сейчас, когда я прилетела на Родину, грусти о несправделивом судействе у меня нет. Меня переполняет чувство гордости, потому что я ощущаю, какая у нас все-таки дружная и хорошая страна.

Я никогда не забуду эти Олимпийские игры. Спасибо всем олельщикам, котторые пришли меня поддержать», — цитирует Аверину Sport24.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов опроверг факт оскорбительного заявления ассоциации художественной гимнастики Белоруссии.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Александр Тихонов,
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