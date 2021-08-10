Допинг-пробы спортсменов РФ на ОИ оказались отрицательными

Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио были отрицательные, заявил врач сборной ОКР, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.

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"Все допинг-пробы, которые были взяты, – отрицательные", – сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что отбор проб проводился каждый день, помимо этого, атлеты также должны были сообщать о своем местонахождении.

1 августа, на десятый день Олимпиады, глава USADA Трэвис Тайгарт потребовал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

До этого американский пловец Райан Мерфи, который уступил россиянину Евгению Рылову золото в финале на дистанции 200 метров, обвинил спортсмена ОКР в применении допинга. После исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что завоевавший на Играх две золотые медали Рылов был абсолютно чист перед соревнованиями, это подтверждают результаты нескольких проверок.