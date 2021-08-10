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Олимпиада-2020

Путин обратился к российским паралимпийцам

Чемпионат.comиещё 1
29 минут назад

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут своё мастерство на соревнованиях в Токио, сообщает ТАСС.

Путин обратился к российским паралимпийцам
Фото: ТАССТАСС

В преддверии Паралимпийских игр в Токио глава государства пообщался в режиме видеоконференции с членами национальной команды.

«Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Паралимпиаде», – заявил Путин.

Президент пообещал провести личную встречу олимпийцами и паралимпийцами после окончания Игр в Токио.

Ранее в Токио прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах объявил Игры в Токио закрытыми, передав олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Летняя Олимпиада-2024 во французской столице состоится с 26 июля по 11 августа. Олимпиада в Японии проходила с 23 июля по 8 августа. Россияне заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 71 награду, в том числе 20 золотых медалей.

Летние виды спорта,Анн Идальго,Томас Бах,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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