Путин обратился к российским паралимпийцам

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут своё мастерство на соревнованиях в Токио, сообщает ТАСС.

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В преддверии Паралимпийских игр в Токио глава государства пообщался в режиме видеоконференции с членами национальной команды.

«Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Паралимпиаде», – заявил Путин.

Президент пообещал провести личную встречу олимпийцами и паралимпийцами после окончания Игр в Токио.