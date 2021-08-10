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Олимпиада-2020

Захарова заявила о "колоссальной проблеме" допинга в США

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что допинг является большой проблемой в США.

Захарова заявила о "колоссальной проблеме" допинга в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У американских атлетов, у американского спорта колоссальные проблемы — это не мои слова, я в данном случае <...> опираюсь на мнение профессионалов... Я сейчас говорю о мнении американских профессионалов, которые говорят о том, что допинг в США — это большая проблема», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.

По мнению представителя МИД, международные организации не стали бы выделять на борьбу с допингом ресурсы, если бы это была проблема одной страны.

Ранее директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио были отрицательными.

Главный врач сборной России отметил, что спортсменов ежедневно проверяли на употребление запрещенных препаратов. Жолинский добавил, что участвовавшие в соревнованиях атлеты должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.

Летние виды спорта,Мария Захарова,Владимир Соловьев,СБОРНАЯ РОССИИ,Федеральное медико-биологическое агентство,МИД,
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