Захарова заявила о "колоссальной проблеме" допинга в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что допинг является большой проблемой в США.
«У американских атлетов, у американского спорта колоссальные проблемы — это не мои слова, я в данном случае <...> опираюсь на мнение профессионалов... Я сейчас говорю о мнении американских профессионалов, которые говорят о том, что допинг в США — это большая проблема», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.
По мнению представителя МИД, международные организации не стали бы выделять на борьбу с допингом ресурсы, если бы это была проблема одной страны.
Ранее директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио были отрицательными.
Главный врач сборной России отметил, что спортсменов ежедневно проверяли на употребление запрещенных препаратов. Жолинский добавил, что участвовавшие в соревнованиях атлеты должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.