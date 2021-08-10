Захарова заявила о "колоссальной проблеме" допинга в США

«У американских атлетов, у американского спорта колоссальные проблемы — это не мои слова, я в данном случае <...> опираюсь на мнение профессионалов... Я сейчас говорю о мнении американских профессионалов, которые говорят о том, что допинг в США — это большая проблема», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьева.