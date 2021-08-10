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Олимпиада-2020

В Норвегии предрекли сюрпризы с допинг-тестами россиян

Вероника Полынина
37 минут назад

Сборную России не пустили на Олимпиаду в Токио, но она все равно выиграла «кучу медалей» и заняла пятое место в общекомандном зачете, пишет норвежский журналист Эстен Сэтер в статье для издания Dagbladet.

В Норвегии предрекли сюрпризы с допинг-тестами россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист считает, что спустя пять лет после громкого допингового скандала ситуация в российском спорте изменилась в лучшую сторону только в легкой атлетике.

Он обратил внимание, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро к соревнованиям допустили только Дарью Клишину. В этом году «жесткий контроль World Athletics» прошли уже 10 российских легкоатлетов. При этом другие федерации не так жестко контролировали российских спортменов.

«Неудивительно, что россияне наконец-то могут посмеяться над международными санкциями», - заметил Сэтер.

Он обратил внимание на то, что в качестве замены государственного гимна Россия предлагала военную песню «Катюша». По его мнению, «для многих находящихся у власти в России людей международный спорт по-прежнему представляет собой некую патриотическую войну, в которой дозволено все».

По словам норвежца, последние десять лет россияне то и дело нарушали законы международного спорта. «Соперники были обмануты» не без помощи государства, а продолжающиеся случаи допинга «делают бессмысленным соревнование с РФ в спорте», отметил он.

Автор статьи прогнозирует, что российские участники Олимпийских игр могут быть «неприятно удивлены» результатами своих допинг-тестов, которые они сдавали во время этих соревнований.

Напомним, российские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Летние виды спорта,Дарья Клишина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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