Олимпийский чемпион удалил информацию о миллионе долларов от депутата

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев удалил из своего Instagram-аккаунта информацию о миллионе долларов, который ему подарил депутат Госдумы Магомед Гаджиев.

Фото: Instagram Instagram

Изначально в посте спортсмена говорилось: «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио». Спустя несколько часов публикация была исправлена — в ней не оказалось «миллиона долларов».

В остальном пост не изменился.