Депутат подарил российскому олимпийцу миллион долларов

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил 1 миллион долларов борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву за победу на Играх в Токио. Об этом Садулаев рассказал РИА «Новости».

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«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», - заявил Садулаев.

Он отметил, что денежной премии от Магомеда Гаджиева также удостоился его тренер Шамиль Омаров.

25-летний Абдулрашид Садулаев - двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и четырехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019) и Европы (2014,2018, 2019, 2020)по вольной борьбе.

В финальной схватке на Олимпийских играх в Токио победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3 и принес сборной России 19-ю золотую медаль.

На церемонии закрытия Олимпиады стал знаменосцем российской команды.