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Олимпиада-2020

Депутат подарил российскому олимпийцу миллион долларов

Вероника Полынина
52 минуты назад

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил 1 миллион долларов борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву за победу на Играх в Токио. Об этом Садулаев рассказал РИА «Новости».

Депутат подарил российскому олимпийцу миллион долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», - заявил Садулаев.

Он отметил, что денежной премии от Магомеда Гаджиева также удостоился его тренер Шамиль Омаров.

25-летний Абдулрашид Садулаев - двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) и четырехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019) и Европы (2014,2018, 2019, 2020)по вольной борьбе.

В финальной схватке на Олимпийских играх в Токио победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3 и принес сборной России 19-ю золотую медаль.

Борец Садулаев принес России 19-е золото Олимпиады, победив американца

На церемонии закрытия Олимпиады стал знаменосцем российской команды.

56-летний Магомед Гаджиев - депутат Госдумы РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, имеет звание генерал-майора налоговой службы.

Летние виды спорта,Магомед Гаджиев,Кайл Снайдер,Абдулрашид Садулаев,СБОРНАЯ РОССИИ,Федеральная налоговая служба,Единая Россия,Госдума,РИА Новости,
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