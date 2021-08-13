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Олимпиада-2020

Брат сдавшего положительный допинг-тест триатлониста тоже отстранен от соревнований

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Дмитрий Полянский, брат триатлониста Игоря Полянского, который провалил допинг-тест перед Олимпийскими играми в Токио, также отстранен от соревнований.

"Нулевая терпимость": брата пойманного на допинге российского триатлониста отстранили от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия реализует политику нулевой терпимости в отношении допинга. В нашей стране в последние годы проводится системная работа для того, чтобы каждый российский спортсмен осознал, что использовать запрещенные препараты — недопустимо! Игорь Полянский и его брат Дмитрий отстранены от соревнований", - передает слова министра спорта России Олега Матыцина "Чемпионат.com".

Спортсмен имеет право запросить анализ пробы "Б" и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). На Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в личной гонке. Также он входил в состав эстафетной четверки команды ОКР, занявшей 14-е место. При неблагоприятном развитии дела результат команды в эстафете может быть аннулирован. В состав команды входили: братья Игорь и Дмитрий Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова. Ранее спортивный юрист Артем Пацев оценил вероятность продления дисквалификации России из-за того, что триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.

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