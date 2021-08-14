Звезды спорта проведут в регионах День физкультурника по инициативе «Единой России»

Участники и победители Олимпийских игр-2020 в Токио, мастера спорта и победители международных соревнований проведут в регионах России тренировки для всех желающих. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова расскажет, как поддерживать физическую форму, и покажет комплекс упражнений жителям Всеволжска Ленинградской области.

Боксер, мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог проведет «Зарядку со звездой» в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края. Вместе с ним в зарядке примет участие первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.

Многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе выйдет на зарядку в Выгоничском районе Брянской области.

В Тольятти мастер-класс для земляков проведет гандболистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Ольга Фомина.

В Саранске гостей спортивного праздника поприветствует легкоатлетка Елена Лашманова, в Ростове-на-Дону – рапиристка, Олимпийская чемпионка 2020 года Лариса Коробейникова, в Уфе - 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова.

В Кемерово можно будет встретиться со спортсменом-саночником, пятикратным обладателем Кубка России Степаном Федоровым; легкоатлетом Андреем Кислых; чемпионом олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров Вячеславом Иваненко и марафонцем, заслуженным мастером спорта СССР Яковом Толстиковым.