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Олимпиада-2020

Звезды спорта проведут в регионах День физкультурника по инициативе «Единой России»

Елена Прошина
29 минут назад

Участники и победители Олимпийских игр-2020 в Токио, мастера спорта и победители международных соревнований проведут в регионах России тренировки для всех желающих. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Звезды спорта проведут в регионах День физкультурника по инициативе «Единой России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова расскажет, как поддерживать физическую форму, и покажет комплекс упражнений жителям Всеволжска Ленинградской области.

Боксер, мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог проведет «Зарядку со звездой» в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края. Вместе с ним в зарядке примет участие первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева.

Многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе выйдет на зарядку в Выгоничском районе Брянской области.

В Тольятти мастер-класс для земляков проведет гандболистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Ольга Фомина.

В Саранске гостей спортивного праздника поприветствует легкоатлетка Елена Лашманова, в Ростове-на-Дону – рапиристка, Олимпийская чемпионка 2020 года Лариса Коробейникова, в Уфе - 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы Рима Баталова.

В Кемерово можно будет встретиться со спортсменом-саночником, пятикратным обладателем Кубка России Степаном Федоровым; легкоатлетом Андреем Кислых; чемпионом олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров Вячеславом Иваненко и марафонцем, заслуженным мастером спорта СССР Яковом Толстиковым.

Акция «Зарядка со звездой» проводится по инициативе «Единой России». Она направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом. В апреле 2021 года к мероприятию присоединились более 7,5 тысяч человек в 41 регионе России.

Летние виды спорта,Лариса Коробейникова,Дмитрий Пирог,Елена Лашманова,Ирина Караваева,Степан Федоров,Светлана Журова,Ольга Фомина,Единая Россия,
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