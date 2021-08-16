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Олимпиада-2020

Олимпийская чемпионка Великая высказалась о зарплатах футболистов

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая ответила на вопрос о высоких зарплатах российских футболистов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка Великая высказалась о зарплатах футболистов
Фото: ReutersReuters

Саблистка отметила, что раньше ей было обидно от того, что игроки получают больше, чем представители других видов спорта.

«Возможно, это плохо, когда общество считает чужие деньги», — добавила Великая.

Россиянка также отметила, что в стране очень любят футбол и болеют за клубы и сборную, вне зависимости от результата.

«Надеюсь, что все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем», — заявила Великая.

В активе саблистки две золотые и три серебряные медали Олимпиад. Она также восемь раз побеждала на чемпионатах мира.

Летние виды спорта,Футбол,Олимпиада-2020,
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