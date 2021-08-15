Чемпион Игр ответил на оскорбления из России

Томас Дейли, который на Олимпиаде в Токио завоевал золото и бронзу в прыжках в воду, заявил, что ничего не знал о гомофобных высказываниях и оскорблениях, которые прозвучали в его адрес во время Игр на центральном российском телевидении. Во время ток-шоу представителей ЛГБТК+ и транс-персон, участвующих в соревнованиях в Токио, оскорбили ведущие и приглашенные гости.

Фото: Twitter Twitter

Британский прыгун в воду, олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр в Токио-2020 Томас Дейли, который в 2013 году совершил каминг-аут, ответил на гомофобные высказывания, которые были озвучены в нескольких программах на российском телевидении. В адрес спортсмена, а также транс-персоны, новозеландки Лорел Хаббард были озвучены различные негативные эпитеты и выражение, в том числе участие в Олимпиаде ЛГБТ-персон назвали «мерзостью».

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«Я ни о чем подобном не знал. Когда мы на Олимпийских играх, мы в пузыре и практически ничего не видим. История показывает, что сегодня все общественное определяется через опыт белого гетеросексуального мужчины. Если бы мы могли объединиться и использовать разные точки зрения, мир стал бы лучше», — заявил Дейли.

Прыгун в воду, который завоевал золотую медаль Олимпиады вместе с партнером по команде Мэтти Ли, заявил, что ему очень повезло представлять Великобританию, где его ориентация не является чем-то предосудительным, а он сам может появляться на публике вместе со своим мужем и сыном. Спортсмен также подчеркнул, что в Олимпийских играх принимают участие и страны, где подобное все еще карается смертной казнью.

«Очень много людей во всем мире, которые живут в менее комфортных условиях. Я надеюсь, что пример спортсменов поможет людям почувствовать себя менее одинокими, почувствовать, что их ценят, что они могут чего-то добиться.



Когда я рос, я всегда знал, что я – другой. Я слышал, как люди говорят плохие вещи обо мне. Вы никогда не можете им ответить. Вы поглощаете себя изнутри и чувствуете себя никем. Потребуется очень много времени, чтобы открыто высказаться о себе. Это может быть довольно пугающим для людей, особенно в спорте, где фанаты могут посчитать это неприемлемым. Я не осознавал, какое влияние на людей во всем мире окажет мой пример. Я очень горжусь этим», — приводит слова Дейли Metro.

В ток-шоу «60 минут», которое выходит на телеканале «Россия 1», во время Олимпиады было обсуждение транс-персон и представителей ЛГБТК+, которые принимают участие соревнованиях. Телеведущая Ольга Скабеева, иронизируя над ориентацией Дейли, заявила, что у «Великобритании свои ценности», а также высказала предположение, согласно которому Евросоюз призвал к сокращению финансирования Венгрии и Польши, так как там «большинство против гомосексуализма». Во время этой же программы депутат российской Госдумы Алексей Журавлев также грубо высказался, заявив, что «мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень».

Схожая ситуация возникла и во время телепрограммы «Время покажет». Ведущий Анатолий Кузичев появился на публике в парике с рыжими волосами, пародируя Хаббард. Он заявил, что транс-персоны – «психопаты», и их обязательно надо лечить. В качестве гостя шоу был приглашен член высшего совета партии «Единая Россия» и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой, он поддержал разговор, отметив, что такие спортсмены – «извращенцы».

В стороне от подобного поведения российских телеканалов не остался Международный олимпийский комитет (МОК), который заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации.

«Дискриминации абсолютно нет места на Олимпийских играх. Мы приветствуем то, что Токио-2020 поощряет разнообразие и инклюзивность Олимпийских игр», — говорится в заявлении организации.