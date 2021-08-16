Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами

Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. Хотя мы всё время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей как я много, — сказал Гутцайт.