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Олимпиада-2020

Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами

News.ru
1 час назад

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал об общении с коллегами и бывшими спортсменами из России. Его слова приводит «Украинская правда».

Министр спорта Украины рассказал об общении с российскими коллегами
Фото: FacebookFacebook

Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. Хотя мы всё время занимались спортом вместе в Советском союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей как я много, — сказал Гутцайт.

Он добавил, что в 2014 года они с россиянами были как братья.

13 августа депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк пожаловался на то, что стал жертвой расизма в центре Киева.

Летние виды спорта,Жан Беленюк,Верховная Рада,Украинская правда,
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