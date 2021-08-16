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Олимпиада-2020

Тимановская впервые вышла на старт после скандала на Олимпиаде в Токио

Елена Прошина
43 минуты назад

Белорусская бегунья Кристина Тимановская вышла на старт впервые после инцидента в Олимпийских играх в Токио. В Польском Шецине спортсменка на дистанциях 100 и 200 метров заняла третье место.

Тимановская впервые вышла на старт после скандала на Олимпиаде в Токио
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает РИА Новости, при этом в Мемориале Вецлава Маняка Кристина Тимановская по протоколу выступала как белорусская атлетка.

«Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, я и далее смогу выступать», – заявила Тимановская после финиша.

Также на соревнованиях была еще одна представительница Белоруссии Мария Жодик, которая не смогла выступить в Токио из-за отсутствия необходимого количества допинг-тестов.

Напомним, что Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях в 100 и 200 метров. Однако после того, как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за недостаточного числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в забеге, но она в сетях раскритиковала такое решение.

По ее словам, таким образом руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. После этого НОК Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.

В результате Польша предоставила убежище Тимановской, выдав ей гуманитарную визу. Сейчас она находится в Варшаве.

Летние виды спорта,Кристина Тимановская,
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