Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Тренер сборной США по фехтованию разбился на мотоцикле

Газета.Ruиещё 2
52 минуты назад

Наставник женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле во время поездки по пересеченной местности, информирует пресс-служба Федерации фехтования США.

Тренер сборной США по фехтованию разбился на мотоцикле
Фото: USA Fencing/InstagramUSA Fencing/Instagram

62-летний Лич, включенный в Зал славы фехтования США в 2013 году, тренировал американских рапиристок на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов. На ОИ в Токио его подопечная Ли Кифер завоевала первую в истории США золотую медаль в женской рапире, победив в финальной схватке представительницу России Инну Дериглазову.

В командном турнире Олимпиады в Токио сборная США заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что последние изменения в олимпийской программе Игр-2020 в Токио повлияли на борьбу в командном зачете Олимпиады.

Накануне Олимпийских игр — 2020 в Токио Международный олимпийский комитет (МОК) добавил в программу Игр 33 новых медальных розыгрыша.

Максимальную пользу из этого извлекли сборные США и Японии. Обе команды завоевали в новых дисциплинах по 12 наград, что значительно больше, чем у других конкурентов.

Летние виды спорта,Ли Кифер,Инна Дериглазова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители