Шесть российских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации двух отечественных спортсменов.

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Как сообщает пресс-служба агентства, тяжелоатлет Сергей Орешников за нарушение антидопинговых правил отстранен на четыре года. Это повторная дисквалификация, она вступит в силу 1 октября 2022 года после окончания первой дисквалификации спортсмена, которая действует с 1 октября 2018 года.

Также стало известно об отстранении пловца Дениса Жданова на три года, срок отстранения отсчитывается с 28 мая 2021 года. 18 августа были дисквалифицированы еще четыре спортсмена.

В их числе тяжелоатлеты Дмитрий Грец (два года), Александра Паращук (два года), Артур Кабисов (шесть лет) и легкоатлет Сергей Михайловский (четыре года).

В организме спортсменов обнаружены оксандролон и его метаболиты, метаболиты оксиметолона и мельдоний.