Ашрам рассказала об особенной подготовке к Олимпиаде

«Вместе с тренером мы пошли к Стене плача перед полетом в Японию, — рассказывает Ашрам в интервью израильской газете «Исраэль а-Йом». — Я оставила там записку. Я зажигаю свечи в Шаббат (седьмой день в иудаизме) соблюдаю пост в Йом-кипур (самый важный праздник в иудаизме) и читаю Шему (отрывки из еврейской Библии. — Прим. «СЭ) перед каждым выходом на ковер», — сказала спортсменка в интервью Israelhayom.