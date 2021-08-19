МОК подтвердил исключение карате из программы Олимпиады

Олимпийских оргкомитет опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх в 2024 году. Сообщает официальный сайт летней Олимпиады в Париже.

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Несмотря на призывы оставить карате в олимпийской программе, организаторы и МОК подтвердили, что карате был исключён из программы Олимпийских игр.

Кроме карате, в программу Игр в Париже вновь не попал бейсбол и софтбол, но организаторы объявили, что появится другой новый вид спорта – брейк-данс.

Карате дебютировало на Олимпийских играх в Токио (Япония). В этом виде спорта было разыграно 6 комплектов наград.

Сборная Россия заняла пятое место в медальном зачёте Игр в Токио: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.