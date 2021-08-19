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Олимпиада-2020

Гимнастки Аверины решили принять участие в чемпионате мира в Японии

Вечерняя Москва
1 час назад

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали журналистам сами спортсменки.

Аверины примут участие в чемпионате мира в Японии
Фото: Twitter / @OlympicTwitter / @Olympic

Дина Аверина сообщила, что в настоящее время она с сестрой готовится к играм в Японии.

— Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится, — отметила Дина Аверина.

Ее сестра Арина Аверина поддержала такую идею, передает РИА Новости.

7 августа Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.

Летние виды спорта,Дина Аверина,Станислав Поздняков,РИА Новости,
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