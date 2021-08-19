Аверины примут участие в чемпионате мира в Японии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали журналистам сами спортсменки.

Фото: Twitter / @Olympic Twitter / @Olympic

Дина Аверина сообщила, что в настоящее время она с сестрой готовится к играм в Японии.

— Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится, — отметила Дина Аверина.

Ее сестра Арина Аверина поддержала такую идею, передает РИА Новости.

7 августа Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.